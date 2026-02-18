Ижевск. Удмуртия. С 15 языками народов, проживающих в Удмуртии, можно будет познакомиться в Ижевске в субботу, 21 февраля. Как сообщает республиканский Дом Дружбы народов, в эту дату отметят Международный день родного языка.

«За один день на фестивале-практикуме «Уроки родного языка» можно будет познакомиться с 15 языками народов, проживающих в Удмуртии: удмуртский, русский, татарский, марийский, бесермянский, чувашский, белорусский, армянский, азербайджанский, иврит, корейский, таджикский, узбекский, китайский, греческий», — говорится в сообщении.

Уроки проведут преподаватели, которые любят и ценят родной язык. Желающих будут ждать 21 февраля в 12:00 в ТРЦ «Сигма» (пер. Широкий, 53), 4 этаж, фудхолл.

Записаться на уроки можно по ссылке.

6+