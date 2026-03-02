Закрыть
Жители Удмуртии с помощью QR-кодов в 2025 году совершили покупок на 33 миллиарда рублей

Жители Удмуртии с помощью QR-кодов в 2025 году совершили покупок на 33 миллиарда рублей
15:12, 02 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: ИИ
За неполный год было совершено 24,5 млн платежей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 9 месяцев 2025 года жители совершили покупок по QR-кодам на 33 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Всего за неполный год было совершено 24,5 млн платежей. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года эти показатели увеличились на 58% по количеству и на 46% — по сумме платежей.

«Также в республике растет популярность оплаты товаров и услуг с помощью биометрии. За 9 месяцев 2025 года биоэквайрингом воспользовались почти 3 млн раз, оплатив покупки на сумму 1,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По сравнению с 2024 годом люди стали пользоваться оплатой по биометрии в 15 раз чаще. При этом средний чек операции составил 601 рубль.

В Банке России напоминают, что при таком виде оплаты терминалы считывают изображение лица покупателя. Для оплаты по биометрии необходимо сдать свои биометрические данные в Единую биометрическую систему. Свои данные из ЕБС можно удалить в любой момент.

