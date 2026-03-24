Ижевск. Удмуртия. Банк России в 2025 году выявил в Удмуртии 14 компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Среди них девять компаний с признаками нелегальных кредиторов, три — с признаками незаконного привлечения инвестиций и две — с признаками финансовой пирамиды. Информация о них передана в правоохранительные органы.

«Наибольшее число выявленных нарушителей в прошлом году – нелегальные кредиторы. Чаще всего они оказывали услуги под видом ломбардной деятельности, на деле – осуществляли комиссионную торговлю. С клиентами заключался договор купли-продажи товара или договор хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах», — пояснила управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.

В Банке России предупреждают граждан, что клиенты нелегальных кредиторов рискуют столкнуться с начислением завышенных процентов или ситуациями, когда лжеломбарды продают заложенное имущество. Если ломбард продал невостребованную вещь по цене, превышающей сумму долга по займу, то он обязан вернуть заемщику разницу. Лжеломбард этого делать не будет.

Перед заключением договора граждан просят удостовериться, что выбранная финансовая компания работает легально. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Справочник финансовых организаций».

Также информацию о сомнительных проектах и организациях Банк России публикует в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Напомним, ранее сообщалось, что регулятор выявил признаки финансовой пирамиды в проекте «Deep Cashback» («Глубокий кешбэк») от ижевской компании ООО «Добролайф».