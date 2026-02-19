Ижевск. Удмуротия. В рамках Недели мужского здоровья в Удмуртии пройдёт репродуктивная диспансеризация для мужчин. Если в прошлом году ей смогли воспользоваться 53 тысячи граждан, то в целом в 2026-м на осмотры ждут уже более 100 тысяч. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По статистике, мужчины чаще страдают от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, болезней мочеполовой системы и алкоголь-ассоциированных патологий. Как отмечает главный терапевт Минздрава Удмуртии Ольга Муравцева, особую опасность представляют вредные привычки: у курящих мужчин после 40 лет резко возрастает риск инфарктов и инсультов.

Уролог Василий Ремняков призывает не игнорировать тревожные сигналы: учащенное ночное мочеиспускание, боли в промежности — повод срочно обратиться к специалисту.

Проверить здоровье можно в рамках диспансеризации. Для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет предусмотрен онкоскрининг (анализ на ПСА). Репродуктивная диспансеризация включает осмотр урологом или хирургом, а при необходимости — УЗИ и лабораторные исследования.