Воткинск. Удмуртия. 18 октября у Благовещенского собора Воткинска развернёт работу передвижной медицинский комплекс, в котором горожане смогут пройти диспансеризацию (18+). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воткинска.

Диспансеризация пройдёт с 8:00 до 12:00. Все желающие смогут бесплатно пройти базовый медицинский осмотр, не посещая поликлинику. Уникальной возможностью станет то, что по показаниям врача жители города смогут прямо на месте сдать анализ на онкомаркеры заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это важный шаг для ранней диагностики онкологии.



Для прохождения обследования при себе необходимо иметь два документа: паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).