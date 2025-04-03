А также 16 присасываний клещей к людям с начала года.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 3 апреля.
Спасли вейпера
Подростка с последствиями курения вейпов и электронных сигарет спасли в Удмуртии. Рентген показал полное спадение (ателектаз) лёгкого — в нём не было воздуха. При этом состоянии у пациента возникает дыхательная недостаточность, которая может привести к самым серьёзным последствиям.
Сбил электросамокатчика
На улице Берша в Ижевске 2 апреля автомобиль сбил очередного нарушителя на электросамокате. 15-летний подросток пересекал надземный переход не спешившись.
Расплата неизбежна
Жителя Воткинска будут судить за несколько жестоких убийств, совершённых в 1990-е.
Возбудили дело
В отношении владельца теплосетей в микрорайоне «Виктория Парк» в Ижевске возбудили уголовное дело. Жители жаловались на постоянные отключения горячей воды.
Малыш кенгуру
В зоопарке Удмуртии появился малыш кенгуру. Он родился в феврале, а сейчас начал вылезать из маминой сумки.
Нападения клещей
В Удмуртии начался сезон активности клещей. С начала 2025 года паукообразные присосались к 16 жителям республики.
Строительство возобновлено
В Ижевске возобновлено строительство МФЦ Индустриального района. На реконструкцию здания выделено 93,7 млн рублей.
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