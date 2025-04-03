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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: строительство здания для МФЦ в Ижевске и появление малыша кенгуру в Зоопарке Удмуртии

18:00, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: строительство здания для МФЦ в Ижевске и появление малыша кенгуру в Зоопарке Удмуртии
18:00, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: Николай Швецов
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А также 16 присасываний клещей к людям с начала года.  

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 3 апреля. 

Спасли вейпера

Подростка с последствиями курения вейпов и электронных сигарет спасли в Удмуртии. Рентген показал полное спадение (ателектаз) лёгкого — в нём не было воздуха. При этом состоянии у пациента возникает дыхательная недостаточность, которая может привести к самым серьёзным последствиям

Сбил электросамокатчика

На улице Берша в Ижевске 2 апреля автомобиль сбил очередного нарушителя на электросамокате. 15-летний подросток пересекал надземный переход не спешившись

Расплата неизбежна

Жителя Воткинска будут судить за несколько жестоких убийств, совершённых в 1990-е

Возбудили дело

В отношении владельца теплосетей в микрорайоне «Виктория Парк» в Ижевске возбудили уголовное дело. Жители жаловались на постоянные отключения горячей воды

Малыш кенгуру

В зоопарке Удмуртии появился малыш кенгуру. Он родился в феврале, а сейчас начал вылезать из маминой сумки

Нападения клещей

В Удмуртии начался сезон активности клещей. С начала 2025 года паукообразные присосались к 16 жителям республики

Строительство возобновлено

В Ижевске возобновлено строительство МФЦ Индустриального района. На реконструкцию здания выделено 93,7 млн рублей

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18:00, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня