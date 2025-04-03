Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновлено строительство многофункционального центра (МФЦ) Индустриального района на улице Дзержинского, 5. Новое учреждение расположится в пристрое к районной администрации. Об этом сообщил депутат гордумы Ижевска Николай Швецов.

На реконструкцию здания выделено 93,7 млн рублей. На эти деньги заменят системы отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования, а также проведут ремонт ливневой канализации. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Подрядчик обязан завершить все работы до 27 ноября 2025 года. После открытия новый МФЦ позволит жителям района получать государственные и муниципальные услуги в комфортных условиях.