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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске возобновлено строительство МФЦ Индустриального района

16:11, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске возобновлено строительство МФЦ Индустриального района
16:11, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#МФЦ
Источник фото: Николай Швецов
391
0

Недострой был законсервирован в 2016 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновлено строительство многофункционального центра (МФЦ) Индустриального района на улице Дзержинского, 5. Новое учреждение расположится в пристрое к районной администрации. Об этом сообщил депутат гордумы Ижевска Николай Швецов.

На реконструкцию здания выделено 93,7 млн рублей. На эти деньги заменят системы отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования, а также проведут ремонт ливневой канализации. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Подрядчик обязан завершить все работы до 27 ноября 2025 года. После открытия новый МФЦ позволит жителям района получать государственные и муниципальные услуги в комфортных условиях.

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16:11, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#МФЦ