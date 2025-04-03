Ижевск. Удмуртия. Подростка с последствиями курения вейпов и электронных сигарет спасли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР.

«Боль в груди и затруднённое дыхание после кашля — с такими симптомами в хирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы Удмуртии поступил мальчик 17 лет. Во время опроса выяснилось, что подросток на протяжении долгого времени курил вейпы и электронные сигареты», — говорится в сообщении.

Рентген показал полное спадение (ателектаз) лёгкого — в нём не было воздуха. При этом состоянии у пациента возникает дыхательная недостаточность, которая может привести к самым серьёзным последствиям.

После дренирования плевральной полости и расправления легкого врачи провели компьютерную томографию органов грудной клетки и диагностировали наличие патологических воздушных полостей на верхушках обоих лёгких. Было принято решение об экстренной операции.

Операционная бригада в составе хирургов Алексея Корепанова и Геннадия Поверина, анестезиолога-реаниматолога Екатерины Глуховой провели торакоскопию с удалением части плевры для герметизации лёгкого с грудной клеткой.

«Через неделю на фоне положительной динамики вновь произошёл эпизод затруднения дыхания, на обзорной рентгенограмме врачи вновь увидели пневмоторакс, но на этот раз справа. Было решено провести ту же процедуру, что и в прошлый раз. Всё прошло успешно, и ребёнок быстро пошел на восстановление. Через неделю после второй операции мальчик был выписан домой в удовлетворительном состоянии», — рассказал заведующий хирургическим отделением Геннадий Поверин.

Врачи ещё раз напомнили — безопасного курения не бывает. Любые жидкости для вейпинга в той или иной концентрации содержат химические вещества, обладающие токсическим воздействием. При нагревании электронных сигарет или испарительных устройств в дыхательные пути попадают частицы металлов, таких как хром и никель, что негативно сказывается на функции лёгких.