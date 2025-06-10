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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: ремонт на объездной дороге Ижевска и исчезновение скульптуры белых медведей

18:00, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: ремонт на объездной дороге Ижевска и исчезновение скульптуры белых медведей
18:00, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
89
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: udmurt.ru
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А также приближение грозового фронта в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 10 июня.

Кража скульптуры

Скульптура белых мишек-борцов, найденная в ижевском городке Машиностроителей и готовящаяся к реставрации, исчезла. 

Грозы идут

В Удмуртии 11 июня и в первую половину ночи 12 июня ожидаются грозы, местами с градом

Мошенничество

В Удмуртии осудили сотрудницу Минстроя и двух риелторов. В 2019–2022 годах подсудимые участвовали в электронных аукционах по закупке жилья для сирот и переселенцев из аварийного фонда. Преступники «наварили» на этом более 8 млн рублей

Мнение Лебедева 

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал инцидент с падением людей на набережной в Сарапуле. Он взял инфоповод в свой дайджест новостей

Ремонт на объездной

Реверсивное движение ввели на участке Окружной дороги Ижевска из-за ремонта проезжей части

Борьба за благоустройство

В Ижевске продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят в рамках нацпроекта в 2026 году. Сейчас, что называется, «ноздря в ноздрю» идёт Ива-парк в районе Автозавода и сквер «Дружбы» на улице Ленина.

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18:00, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня