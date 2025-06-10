Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 10 июня.

Кража скульптуры

Скульптура белых мишек-борцов, найденная в ижевском городке Машиностроителей и готовящаяся к реставрации, исчезла.

Грозы идут

В Удмуртии 11 июня и в первую половину ночи 12 июня ожидаются грозы, местами с градом.

Мошенничество

В Удмуртии осудили сотрудницу Минстроя и двух риелторов. В 2019–2022 годах подсудимые участвовали в электронных аукционах по закупке жилья для сирот и переселенцев из аварийного фонда. Преступники «наварили» на этом более 8 млн рублей.

Мнение Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал инцидент с падением людей на набережной в Сарапуле. Он взял инфоповод в свой дайджест новостей.

Ремонт на объездной

Реверсивное движение ввели на участке Окружной дороги Ижевска из-за ремонта проезжей части.

Борьба за благоустройство

В Ижевске продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят в рамках нацпроекта в 2026 году. Сейчас, что называется, «ноздря в ноздрю» идёт Ива-парк в районе Автозавода и сквер «Дружбы» на улице Ленина.