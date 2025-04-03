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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Берша в Ижевске автомобиль сбил подростка на электросамокате

10:57, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Берша в Ижевске автомобиль сбил подростка на электросамокате
10:57, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1035
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
1035
0

Юноша пересекал зебру не спешившись.

Ижевск. Удмуртия. На улице Берша в Ижевске 2 апреля автомобиль сбил очередного нарушителя на электросамокате. 15-летний подросток пересекал надземный переход не спешившись. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло напротив дома №32 на улице архитектора Берша. Подросток, не спешившись с самоката, начал пересекать зебру и в этот момент был сбит проезжающим автомобилем.

От удара электросамокатчик получил травмы. Его госпитализировали.

По факту аварии проводится расследование.

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10:57, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1035
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП