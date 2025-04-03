Ижевск. Удмуртия. На улице Берша в Ижевске 2 апреля автомобиль сбил очередного нарушителя на электросамокате. 15-летний подросток пересекал надземный переход не спешившись. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло напротив дома №32 на улице архитектора Берша. Подросток, не спешившись с самоката, начал пересекать зебру и в этот момент был сбит проезжающим автомобилем.

От удара электросамокатчик получил травмы. Его госпитализировали.

По факту аварии проводится расследование.