А также дополнительные средства на развитие школы №20 в Ижевске.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 6 июня.
Обвинили во взятках
В Ижевске задержали экс-начальницу Службы администрации кладбищ Ижевска МКУ «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Ирину Янгирову. Она подозревается в получении крупной взятки.
Город цветов
81 тыс. однолетних цветов украсят Ижевск. а клумбах посадят традиционные для Ижевска цветы: бегонию, бархатцы, петунию, аллисум, цинерарию, кохию, сальвию, колеус, герань и львиный зев.
Средства на развитие
Ижевская школа №20 получит дополнительные средства на развитие за счёт объединения двух образовательных организаций.
Погода в выходные
В предстоящие выходные в Удмуртии потеплеет. Температура воздуха окажется в пределах +21…+27 градусов.
Опровержение
В Ижевске полиция опровергла информацию о сексе на чёртовом колесе. В пресс-службе МВД по УР заявили, что информации о подобных инцидентах не поступало. В свою очередь «Парки Ижевска» также сообщили, что не знают, о чём идёт речь в записи.
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