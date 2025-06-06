Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 6 июня.

Обвинили во взятках

В Ижевске задержали экс-начальницу Службы администрации кладбищ Ижевска МКУ «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Ирину Янгирову. Она подозревается в получении крупной взятки.

Город цветов

81 тыс. однолетних цветов украсят Ижевск. а клумбах посадят традиционные для Ижевска цветы: бегонию, бархатцы, петунию, аллисум, цинерарию, кохию, сальвию, колеус, герань и львиный зев.

Средства на развитие

Ижевская школа №20 получит дополнительные средства на развитие за счёт объединения двух образовательных организаций.

Погода в выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии потеплеет. Температура воздуха окажется в пределах +21…+27 градусов.

Опровержение

В Ижевске полиция опровергла информацию о сексе на чёртовом колесе. В пресс-службе МВД по УР заявили, что информации о подобных инцидентах не поступало. В свою очередь «Парки Ижевска» также сообщили, что не знают, о чём идёт речь в записи.