Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Итоги дня: начало работы новых платных парковок в Ижевске и антитеррористические учения в Удмуртии 

18:00, 05 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: начало работы новых платных парковок в Ижевске и антитеррористические учения в Удмуртии 
18:00, 05 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
355
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
355
0

А также начало ремонта улицы Пушкинской возле филармонии.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 5 июня.

Антитеррор

В Воткинском и Шарканском районах Удмуртии 4 июня прошли антитеррористические учения. Отрабатывались действия на случай нападения террористов на оборонно-промышленные предприятия и захват заложников. 

Платные парковки

В Ижевске с 5 июня заработали новые платные парковки. Они расположены возле школ, детских садов, больниц и у торговых центров. 

Реконструкция коллектора

В Ижевске идёт подготовка к реконструкции канализационного коллектора на участке от Широкого переулка до улицы Кирова. Железобетонные коммуникации, которым в этом году исполняется 61 год, заменят на современные пластиковые трубы

Ситуация на контроле

Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав учащихся в Ижевске

Долгожданный ремонт

В Ижевске обновляют участки асфальтового покрытия на улице Пушкинской общей площадью 8 тыс. кв. м. Ремонт планируется завершить 9 июня

Ремонт старины

В Сарапуле приступили к ремонтно-восстановительным работам на Даче купца Барабанщикова, которая была построена в начале ХХ века

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

18:00, 05 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
355
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня