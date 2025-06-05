Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 5 июня.

Антитеррор

В Воткинском и Шарканском районах Удмуртии 4 июня прошли антитеррористические учения. Отрабатывались действия на случай нападения террористов на оборонно-промышленные предприятия и захват заложников.

Платные парковки

В Ижевске с 5 июня заработали новые платные парковки. Они расположены возле школ, детских садов, больниц и у торговых центров.

Реконструкция коллектора

В Ижевске идёт подготовка к реконструкции канализационного коллектора на участке от Широкого переулка до улицы Кирова. Железобетонные коммуникации, которым в этом году исполняется 61 год, заменят на современные пластиковые трубы.

Ситуация на контроле

Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав учащихся в Ижевске.

Долгожданный ремонт

В Ижевске обновляют участки асфальтового покрытия на улице Пушкинской общей площадью 8 тыс. кв. м. Ремонт планируется завершить 9 июня.

Ремонт старины

В Сарапуле приступили к ремонтно-восстановительным работам на Даче купца Барабанщикова, которая была построена в начале ХХ века.