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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Уголовное дело возбудили в отношении владельца теплосетей домов в микрорайоне «Виктория Парк»

11:10, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Уголовное дело возбудили в отношении владельца теплосетей домов в микрорайоне «Виктория Парк»
11:10, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#обслуживание\n#Теплосети\n#отключение горячей воды в Ижевске
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Компания в полной мере не обслуживает сети горячего водоснабжения даже после решения суда.

Ижевск. Удмуртия. В отношении владельца теплосетей в микрорайоне «Виктория Парк» в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

Напомним, проблема с регулярным отключением жителей микрорайона от горячей воды возникла ещё летом 2024 года. Как выяснилось, трудности связаны с собственниками теплосетей, которые отказываются обслуживать сети снабжения. Тем же летом прокуратура Октябрьского района возбудила административное производство из-за того, что собственники не исполняют своих обязанностей и игнорируют решение Пермского суда.

Не прошло и года, как местные жители вновь обратились с жалобами на отсутствие горячей воды. В администрации города напомнили, что теплосети находятся в частной собственности ООО «Тепло-Групп» и ИП Полищук Д. Г., которые игнорируют решение суда и не выполняют замену трубопровода, что приводит к возникновению аварийных ситуаций и отключениям ГВС. 

По поручению прокуратуры Октябрьского района Ижевска была проведена дополнительная проверка соблюдений ООО «Тепло-Групп» законодательства при содержании сетей горячего водоснабжения. По её результатам директору организации внесено представление. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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11:10, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
111
0
#обслуживание\n#Теплосети\n#отключение горячей воды в Ижевске