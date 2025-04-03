Ижевск. Удмуртия. В отношении владельца теплосетей в микрорайоне «Виктория Парк» в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

Напомним, проблема с регулярным отключением жителей микрорайона от горячей воды возникла ещё летом 2024 года. Как выяснилось, трудности связаны с собственниками теплосетей, которые отказываются обслуживать сети снабжения. Тем же летом прокуратура Октябрьского района возбудила административное производство из-за того, что собственники не исполняют своих обязанностей и игнорируют решение Пермского суда.

Не прошло и года, как местные жители вновь обратились с жалобами на отсутствие горячей воды. В администрации города напомнили, что теплосети находятся в частной собственности ООО «Тепло-Групп» и ИП Полищук Д. Г., которые игнорируют решение суда и не выполняют замену трубопровода, что приводит к возникновению аварийных ситуаций и отключениям ГВС.

По поручению прокуратуры Октябрьского района Ижевска была проведена дополнительная проверка соблюдений ООО «Тепло-Групп» законодательства при содержании сетей горячего водоснабжения. По её результатам директору организации внесено представление. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело.