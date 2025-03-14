Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли общественные слушания по расширению зоны застройки ТЦ на бывшей территории сквера у дома №82а по улице Молодёжной. Итоговый документ опубликован на портале городской администрации.

На повестке слушаний было несколько тем. Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства торгового центра с 50% до 75% не поддержали 112 горожан. Их мнение было принято к сведению. 108 человек сослались на приказ регионального Минстроя, который отказывал в расширении застройки.

31 человек проголосовал против открытия в уже построенном одноэтажном ТЦ круглосуточной «наливайки». Их замечание признано нецелесообразным к учёту, так как собственник сам вправе решить, что стоит открывать, а что нет.

Нецелесообразным также признали требования привлечь к рассмотрению вопроса прокуратуру, районного депутата и СМИ.

Также горожане выступили против застройки по следующим причинам: отсутствует место для проведения работ, в районе уже есть достаточное количество магазинов, отсутствует необходимая транспортная развязка, маленькая и опасная зона разгрузки товаров, возрастёт автомобильный трафик, повысится уровень шума и т. д.

Напомним, рядом с домом по улице Молодёжной, 82 был расположен сквер, в котором неожиданно для горожан начали вырубать деревья, устанавливать забор. В итоге здесь появился капитальный одноэтажный ТЦ.