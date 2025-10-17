Закрыть
Жители Ижевска пожаловались на грязь вокруг стройки многоэтажки на улице Ворошилова

15:00, 17 октября, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Источник фото: ИА «Сусанин»
Инспекция проверила строящийся объект.

Ижевск. Удмуртия. На тротуаре вдоль территории стройки на улице Ворошилова в Ижевске появилась грязь, жалуются горожане в соцсетях.

16 октября паблик «Благоустройство г. Ижевска» опубликовал пост с недовольствами ижевчанина касательно стройки между ТЦ «Гранат» и домом №32 на улице Ворошилова.

«На протяжении месяца, а то и больше со стройки сливаются остатки раствора на дорожку, но сегодня прям на высоте. Может быть начать контролировать эту стройку?»*, — предлагает автор поста.