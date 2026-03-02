Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска проводит общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка в Восточном посёлке на улице Парковой для последующей застройки его жильём. Информация опубликована на официальном сайте города.

Собственник земли планирует изменить вид использования участка на «Среднеэтажную жилую застройку». Согласно данным публичной кадастровой карты, в настоящее время участок имеет виды разрешённого использования: «Бытовое обслуживание» и «Магазины».

Обсуждения проводятся до 5 марта. Принять участие можно по ссылке.

Владельцем участка является ООО Специализированный застройщик «Бавария Строй МС». Согласно данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, а её благонадёжность оценивается как низкая.

Напомним, ранее в Ижевске по обвинению в получении взятки был задержан и. о. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрий Фомин. По данным следствия, он получил от представителя «Баварии Строй МС» 200 тыс. рублей в качестве взятки за ускорение согласования проекта планировки территории, содействие в изменении вида разрешённого использования земельного участка, а также за общее покровительство.