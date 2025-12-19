Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии утвердило подготовку проекта межевания для территории в историческом центре Ижевска, где планируется строительство жилых домов высотой до 17 этажей. Документ опубликован на портале Udmurt.ru.

Территория ограничена улицами Горького, Пастухова, Красной и переулком Интернациональным. Документацию разработает специализированный застройщик «УДС-Недвижимость».

Согласно распоряжению правительства, в границы проектируемой территории включено 14 земельных участков общей площадью около 2,1 га. Застройщику отведён один год на подготовку проекта межевания.

Здесь планируется построить многофункциональный комплекс переменной этажности с жилыми и общественно-деловыми помещениями и паркингом на 45 машино-мест. Суммарная площадь зданий превышает 20 тыс. кв. метров. Расчётное количество жителей — 364 человека.

Напомним, минувшим летом на будущем участке застройки прошли археологические раскопки.