Ижевск. В Ижевске планируют провести общественные обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в поселке Машиностроителей. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Речь идет об участке площадью 5317 кв. метров по адресу: улица Городок Машиностроителей, 98а. Он находится за школой № 51.

С инициативой выступил заявитель Сыров Александр Юрьевич. Он предлагает предоставить участку условно разрешенный вид использования — «Многоквартирные жилые дома 18 этажей и выше», хотя окружающая застройка представлена в основном двух-трехэтажными домами. На данном участке в настоящее время расположены хозяйственные постройки.

В документации уточняется, что на территории также планируется благоустройство и озеленение, обустройство спортивных и детских площадок. Кроме того, проект допускает размещение подземных гаражей и автостоянок, а также объектов обслуживания жилой застройки во встроенных или пристроенных помещениях.