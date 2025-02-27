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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Продолжается поиск родственников солдата Великой Отечественной войны из Кезского района Удмуртии

14:51, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Продолжается поиск родственников солдата Великой Отечественной войны из Кезского района Удмуртии
14:51, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Кезский район\n#Великая Отечественная Война\n#поисковые отряды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Воин умер от ран в госпитале в 1942 году.

Кез. Удмуртия. Продолжается поиск родственников солдата Великой Отечественной войны из Кезского района Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. 

Рядовой Михаил Константинович Игнатьев 1910 года рождения проживал в деревне Удмурт-Зязьгор Тортымского сельсовета Кезского района. В октябре 1941 года был призван Кезским райвоенкоматом. Умер красноармеец от ран 24 августа 1942 года в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии. Останки бойца подняли в 2016 году члены московского поискового отряда «Обелиск» на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области и перезахоронили в братской могиле в селе Васильевское того же района.

Волонтеры готовы передать документы, медаль и указать современное место захоронения.

Родственники погибшего красноармейца или те, кто обладает информацией о них, могут написать волонтеру Розе Фаттаховой roza-fattahova@mail.ru.

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14:51, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
72
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#Великая Отечественная Война\n#поисковые отряды