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Сельзохработницу из Удмуртии подозревают в мошенничестве при получении маткапитала

15:54, 13 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Сельзохработницу из Удмуртии подозревают в мошенничестве при получении маткапитала
15:54, 13 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
47
0
#Удмуртия\n#деньги\n#мошенничество\n#Кезский район\n#уголовное дело
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Вместо ремонта в доме она купила автомобиль.

Кезский район. Удмуртия. Сельзохработницу из Кезского района Удмуртии подозревают в мошенничестве при получении маткапитала. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в 2021 году 40-летняя подозреваемая, имея право на получение средств, оформила в финансовой организации целевой займ. На эти деньги она планировала купить в Завьяловском районе участок и построить дом.  

После она получила из Фонда пенсионного и социального страхования средства на погашение займа. Однако их она потратила не на улучшение жилищных условий, а на покупку автомобиля. Тем самым женщина похитила у Фонда более 466 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, в крупном размере». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

15:54, 13 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
47
0
#Удмуртия\n#деньги\n#мошенничество\n#Кезский район\n#уголовное дело