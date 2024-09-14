С купола храма в удмуртской деревне Тортым в третий раз рухнул крест

Тортым. Удмуртия. С единственного сохранившегося дореволюционного храма Кезского района — Покровском храме села Тортым — с купола вновь рухнул крест. Об этом сообщается в сообществе молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Работаем мы или нет, но время всегда работает против нас: с купола Тортымского храма упал крест. Уже третий. Первые два креста рухнули несколько лет назад и сейчас хранятся в Кезском храме. И вот теперь с одной из угловых глав рухнул третий крест. При падении он пробил и без того ветхую крышу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты Кезского района ведут сбор средств для ремонта крыши. Уже собрана часть необходимой суммы и найден подрядчик. На первоначальном этапе необходимо собрать леса, для чего требуется около 20 кубометров пиломатериала. На настоящий момент имеется только 3 кубометра. Из необходимых 3 млн рублей собрано 240 тысяч.

«Три миллиона в масштабах всего нашего большого района для единственного сохранившегося храма — это вполне подъёмная сумма, если не быть равнодушными», — отмечается в сообществе по возрождению святыни.