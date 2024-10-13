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Безработного селянина в Удмуртии заподозрили в незаконной вырубке леса почти на 1 млн рублей

15:30, 13 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Безработного селянина в Удмуртии заподозрили в незаконной вырубке леса почти на 1 млн рублей
15:30, 13 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Кезский район\n#вырубка\n#чёрные лесорубы
Фото: МВД по УР
104
0

50-летний мужчина дал подписку о невыезде.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке берёз почти на миллион рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, им оказался 50-летний безработный житель Кезского района УР.

Утверждается, что мужчина нелегально вырубил на территории Кезского лесничества 20 сырорастущих берёз, после чего там же распилил их на дрова для использования в личных целях и вывез с помощью мотоблока. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 900 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отметим, что за подобное преступление предусмотрен штраф до 3 млн рублей, либо лишение свободы до 7 лет.

15:30, 13 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Кезский район\n#вырубка\n#чёрные лесорубы