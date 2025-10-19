Дебёсы. Удмуртия. Житель села Дебёсы оскорбил в неприличной форме собственного 13-летнего сына, чем нанёс ему моральный вред. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

«В результате совершения правонарушения несовершеннолетний испытал моральные и нравственные страдания, долгое время испытывал переживания, боялся ответчика, ревел, возникли проблемы во взаимоотношениях с окружающими», — говорится в сообщении.

Суд, учитывая все обстоятельства, взыскал с отца в пользу сына компенсацию морального вреда в размере 12 тыс. рублей.

Кроме того, мужчина также заплатит административный штраф в 3 тыс. рублей.