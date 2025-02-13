Ижевск. Удмуртия. Главные среды, 12 февраля.

Ремонт тротуаров

В Ижевске идёт поиск подрядчика на ремонт и устройство тротуаров в весенне-летний период 2025 года. Начальная цена контракта составляет более 151 млн рублей.

Новый глава

Михаил Жарков избран главой Игринского района. Напомним, экс-глава Александр Чирков сложил полномочия руководителя района в конце декабря 2024 года.

Инвестиционная карта

Инвестиционная карта Удмуртии вошла в топ по просматриваемости среди инвесторов. В пятёрке лидеров оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородские области.

Опасные призывы

Жителя Можги задержали по подозрению в призывах к терроризму. По данным следствия, мужчина размещал в интернете материалы, содержащие призывы к терроризму в отношении представителей органов государственной власти.

Перенос заседания

Очередное судебное заседание по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева отложили на неделю из-за неявки адвоката.

Полигон БПЛА

В Ижевске на базе УдГУ в конце февраля откроют полигон БПЛА. Закрытый испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов создали в рамках реализации программы «Приоритет-2030».