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Итоги дня: новый глава Игринского района и создание полигона БПЛА на базе УдГУ

18:00, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: новый глава Игринского района и создание полигона БПЛА на базе УдГУ
18:00, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: фото: Александр Журавлев
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А также задержание жителя Можги по подозрению в призывах терроризма. 

Ижевск. Удмуртия. Главные среды, 12 февраля. 

Ремонт тротуаров

В Ижевске идёт поиск подрядчика на ремонт и устройство тротуаров в весенне-летний период 2025 года. Начальная цена контракта составляет более 151 млн рублей

Новый глава

Михаил Жарков избран главой Игринского района. Напомним, экс-глава Александр Чирков сложил полномочия руководителя района в конце декабря 2024 года

Инвестиционная карта

Инвестиционная карта Удмуртии вошла в топ по просматриваемости среди инвесторов. В пятёрке лидеров оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородские области. 

Опасные призывы

Жителя Можги задержали по подозрению в призывах к терроризму. По данным следствия, мужчина размещал в интернете материалы, содержащие призывы к терроризму в отношении представителей органов государственной власти

Перенос заседания

Очередное судебное заседание по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева отложили на неделю из-за неявки адвоката

Полигон БПЛА

В Ижевске на базе УдГУ в конце февраля откроют полигон БПЛА. Закрытый испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов создали в рамках реализации программы «Приоритет-2030»

18:00, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
499
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня