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Михаил Жарков стал главой Игринского района

11:59, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Михаил Жарков стал главой Игринского района
11:59, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
232
0
#Игра\n#Игринский район\n#глава\n#назначение
Источник фото: Александр Журавлев
232
0

Ранее он занимал должность заместителя главы администрации райцентра.

Игра. Удмуртия. Михаил Жарков избран главой Игринского района. Об этом сообщает руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев в своём телеграм-канале.

Напомним, экс-глава Александр Чирков сложил полномочия руководителя района в конце декабря 2024 года.

После этого начался конкурс на должность нового главы, в котором приняло участие пять кандидатов. В финал вышли двое, на голосовании большинство поддержало кандидатуру Михаила Жаркова.

Ранее Михаил Жарков занимал должность заместителя главы администрации райцентра по строительству, архитектуре и муниципальному хозяйству.

11:59, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
232
0
#Игра\n#Игринский район\n#глава\n#назначение