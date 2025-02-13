Игра. Удмуртия. Михаил Жарков избран главой Игринского района. Об этом сообщает руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев в своём телеграм-канале.

Напомним, экс-глава Александр Чирков сложил полномочия руководителя района в конце декабря 2024 года.

После этого начался конкурс на должность нового главы, в котором приняло участие пять кандидатов. В финал вышли двое, на голосовании большинство поддержало кандидатуру Михаила Жаркова.

Ранее Михаил Жарков занимал должность заместителя главы администрации райцентра по строительству, архитектуре и муниципальному хозяйству.