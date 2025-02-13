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На ремонт и устройство тротуаров в Ижевске на 2025 год выделено более 150 млн рублей

12:20, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На ремонт и устройство тротуаров в Ижевске на 2025 год выделено более 150 млн рублей
12:20, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт тротуаров
Источник фото: ИА «Сусанин»
46
0

Идёт поиск подрядчика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт поиск подрядчика на ремонт и устройство тротуаров в весенне-летний период 2025 года. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

Заявки от организация принимаются до 20 февраля. Начальная цена контракта составляет более 151 млн рублей. В перечень работ входит демонтаж старых покрытий, укладка асфальта и тротуарной плитки, установка ограждений и дорожных знаков. Кроме того, в техническом задании указано оборудование новых остановочных павильонов. 

Работы должны быть выполнены до сентября 2025 года. 

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что городские власти планируют к 2027 году отремонтировать все тротуары в удмуртской столице. 

12:20, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт тротуаров