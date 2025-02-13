Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт поиск подрядчика на ремонт и устройство тротуаров в весенне-летний период 2025 года. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки от организация принимаются до 20 февраля. Начальная цена контракта составляет более 151 млн рублей. В перечень работ входит демонтаж старых покрытий, укладка асфальта и тротуарной плитки, установка ограждений и дорожных знаков. Кроме того, в техническом задании указано оборудование новых остановочных павильонов.

Работы должны быть выполнены до сентября 2025 года.

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что городские власти планируют к 2027 году отремонтировать все тротуары в удмуртской столице.