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Заседание суда по делу Олега Бекмеметьева перенесли из-за неявки защитника

14:30, 13 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Заседание суда по делу Олега Бекмеметьева перенесли из-за неявки защитника
14:30, 13 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
298
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#Нефтекамск\n#суд\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева
Источник фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
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Следующее заседание должно состояться 20 февраля.

Нефтекамск. Башкортостан. Очередное судебное заседание по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева отложили на неделю. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Нефтекамского городского суда.

Заседание было намечено на утро четверга, 13 февраля. Но его пришлось отложить из-за «неявки в судебное заседание защитника». Новое заседание назначено на 20 февраля.

В суде не уточнили, о каком конкретно защитнике идёт речь, однако напомним, что в настоящее время под арестом находится Нана Парулава, которая была адвокатом Бекмеметьева с момента предъявления ему обвинения.

14:30, 13 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
298
0
#Нефтекамск\n#суд\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева