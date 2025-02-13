Нефтекамск. Башкортостан. Очередное судебное заседание по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева отложили на неделю. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Нефтекамского городского суда.

Заседание было намечено на утро четверга, 13 февраля. Но его пришлось отложить из-за «неявки в судебное заседание защитника». Новое заседание назначено на 20 февраля.

В суде не уточнили, о каком конкретно защитнике идёт речь, однако напомним, что в настоящее время под арестом находится Нана Парулава, которая была адвокатом Бекмеметьева с момента предъявления ему обвинения.