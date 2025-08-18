45 водителей имели признаки опьянения.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в выходные с 16 по 17 августа вновь прошли массовые рейды по выявлению недобросовестных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
В них участвовали сотрудники полиции, а также добровольцы народных дружин. Всего было выявлено более 700 административных нарушений.
«В ходе проверок исключены из процесса дорожного движения 45 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, 36 — не имеющих либо лишенных такого права», — говорится в сообщении.
Также за нарушение правил перевозки детей были привлечены к ответственности 29 родителей. 67 владельцев авто нарушили правила тонировки.
Отмечается, что подобные массовые рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.
Напомним, в выходные с 9 по 10 августа было выявлено более 600 нарушений. 36 водителей управляли транспортом в пьяном виде, 47 — не имели или были лишены водительских прав.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники