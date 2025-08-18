Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в выходные с 16 по 17 августа вновь прошли массовые рейды по выявлению недобросовестных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В них участвовали сотрудники полиции, а также добровольцы народных дружин. Всего было выявлено более 700 административных нарушений.

«В ходе проверок исключены из процесса дорожного движения 45 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, 36 — не имеющих либо лишенных такого права», — говорится в сообщении.

Также за нарушение правил перевозки детей были привлечены к ответственности 29 родителей. 67 владельцев авто нарушили правила тонировки.

Отмечается, что подобные массовые рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.

Напомним, в выходные с 9 по 10 августа было выявлено более 600 нарушений. 36 водителей управляли транспортом в пьяном виде, 47 — не имели или были лишены водительских прав.