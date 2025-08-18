Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

Более 700 нарушений правил дорожного движения выявили в Удмуртии за выходные

17:30, 18 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Более 700 нарушений правил дорожного движения выявили в Удмуртии за выходные
17:30, 18 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#правила дорожного движения\n#водительские права\n#пьяный водитель
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
82
0

45 водителей имели признаки опьянения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в выходные с 16 по 17 августа вновь прошли массовые рейды по выявлению недобросовестных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В них участвовали сотрудники полиции, а также добровольцы народных дружин. Всего было выявлено более 700 административных нарушений.

«В ходе проверок исключены из процесса дорожного движения 45 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, 36 — не имеющих либо лишенных такого права», — говорится в сообщении.

Также за нарушение правил перевозки детей были привлечены к ответственности 29 родителей. 67 владельцев авто нарушили правила тонировки.

Отмечается, что подобные массовые рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.

Напомним, в выходные с 9 по 10 августа было выявлено более 600 нарушений. 36 водителей управляли транспортом в пьяном виде, 47 — не имели или были лишены водительских прав.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:30, 18 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#правила дорожного движения\n#водительские права\n#пьяный водитель