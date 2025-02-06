Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела об организации нарколаборатории, где производился синтетический наркотик мефедрон. Фигурантом является 31-летний житель Ижевска, который уже находится под стражей. По данным следствия, он производил запрещённое вещество в частном доме в селе Кузьма, а также оборудовал тайник в лесополосе соседнего района. Об этом сообщает «МВД-медиа».

Оперативники обнаружили и изъяли почти 57 кг мефедрона, реактор холодного синтеза и 182 канистры с химическими жидкостями. В тайнике, спрятанном в лесу, нашли мешок со свёртками, где находилось около 26 кг мефедрона. Таким образом, общий объём изъятого вещества составил почти 83 кг.

«По результатам исследования в отношении задержанного жителя города Ижевска следователи СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь фигуранту вменяется производство в общей сложности почти 83 кг «синтетики» и покушение на её сбыт. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.