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Организатор нарколаборатории обвиняется в производстве 83 кг мефедрона

11:00, 06 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Организатор нарколаборатории обвиняется в производстве 83 кг мефедрона
11:00, 06 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарколаборатория
Источник фото: МВД Медиа
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Оперативникам удалось найти ещё один схрон 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела об организации нарколаборатории, где производился синтетический наркотик мефедрон. Фигурантом является 31-летний житель Ижевска, который уже находится под стражей. По данным следствия, он производил запрещённое вещество в частном доме в селе Кузьма, а также оборудовал тайник в лесополосе соседнего района. Об этом сообщает «МВД-медиа». 

Оперативники обнаружили и изъяли почти 57 кг мефедрона, реактор холодного синтеза и 182 канистры с химическими жидкостями. В тайнике, спрятанном в лесу, нашли мешок со свёртками, где находилось около 26 кг мефедрона. Таким образом, общий объём изъятого вещества составил почти 83 кг. 

«По результатам исследования в отношении задержанного жителя города Ижевска следователи СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь фигуранту вменяется производство в общей сложности почти 83 кг «синтетики» и покушение на её сбыт. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

11:00, 06 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарколаборатория