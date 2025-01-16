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Жителей Удмуртии предупредили о вирусе, который распространяется под видом приложения Telegram Premium

16:20, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии предупредили о вирусе, который распространяется под видом приложения Telegram Premium
16:20, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
467
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Источник фото: unsplash.com
467
0

Вредоносная программа крадёт данные с устройств, работающих на системе Android.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о распространении вирусной программы под личиной приложения Telegram Premium. Об этом сообщает Минцифры республики.

Вредоносная программа FireScam распространяется через поддельную страницу на GitHub, имитирующую российский магазин приложений RuStore. Пользователи думают, что скачивают премиум-версию Telegram.

После скачивания устанавливается приложение GetAppsRu.apk, которое получает необходимые разрешения для доступа к системе. Затем устанавливается основной вредоносный модуль Telegram_Premium.apk, который запрашивает доступ к уведомлениям, буферу обмена, SMS и другим данным. При первом запуске FireScam отображает фальшивый экран входа в Telegram, чтобы украсть учетные данные.

«Скачивайте приложения только из официальных магазинов приложений и оценивайте их поведение после установки. Если приложение требует дополнительных неожиданных действий, удалите его. Ограничьте разрешения для приложений, если они запрашивают доступ к данным, не связанным с их основным функционалом. Не переходите по сомнительным ссылкам, полученным от неизвестных людей. Установите антивирусные программы и регулярно обновляйте их базы данных», — рекомендуют в Минцифры УР.

16:20, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
467
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники