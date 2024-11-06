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Итоги дня: ремонт моста через улицу Карла Маркса в Ижевске и новый начальник управления архитектуры столицы Удмуртии

18:00, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: ремонт моста через улицу Карла Маркса в Ижевске и новый начальник управления архитектуры столицы Удмуртии
18:00, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: google.ru/maps
104
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А также новая попытка переименовать часть улицы Свердлова в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Ремонт моста

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал начало ремонта моста через улицу Карла Маркса в Ижевске

Новое назначение

Должность начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска занял Дмитрий Фомин. 

Новая попытка

13 ноября в Ижевске рассмотрят вопрос о переименовании части улицы Свердлова в улицу Петра Шувалова. Речь идёт об участке от улицы Пастухова на юг. 

Обновят в 2026-м

В Ижевске обновят дорогу и тротуары на улице Пушкинской в 2026 году. Брущатку здесь не меняли с 2012 года. 

Травмы из-за льда

За истекший период ноября в Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии обратились 26 человек, которые пострадали в ДТП из-за гололедицы. 

18:00, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня