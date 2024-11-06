Итоги дня: ремонт моста через улицу Карла Маркса в Ижевске и новый начальник управления архитектуры столицы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Ремонт моста

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал начало ремонта моста через улицу Карла Маркса в Ижевске.

Новое назначение

Должность начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска занял Дмитрий Фомин.

Новая попытка

13 ноября в Ижевске рассмотрят вопрос о переименовании части улицы Свердлова в улицу Петра Шувалова. Речь идёт об участке от улицы Пастухова на юг.

Обновят в 2026-м

В Ижевске обновят дорогу и тротуары на улице Пушкинской в 2026 году. Брущатку здесь не меняли с 2012 года.

Травмы из-за льда

За истекший период ноября в Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии обратились 26 человек, которые пострадали в ДТП из-за гололедицы.