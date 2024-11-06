В Ижевске снова пытаются переименовать часть улицы Свердлова

Ижевск. Удмуртия. 13 ноября в Ижевске рассмотрят вопрос о переименовании части улицы Свердлова в улицу Петра Шувалова. Это следует из повестки заседания комиссии содействия охране памятников и переименованию улиц администрации Ижевска, оказавшейся в распоряжении «Сусанина».

Напомним, летом текущего года 19 из 22 членов комиссии поддержали переименование участка улицы Свердлова ниже переулка Интернационального, где неблагоустроенная дорога упирается в мост через реку Иж. Это было следствием технической ошибки при подготовке документов, так как переименовываемый участок должен быть больше.

Сейчас поставлен вопрос переименования улицы Свердлова от улицы Пастухова на юг. На этом отрезке улицы располагается храм мученицы Татианы, музей Суворова, а также духовно-просветительский центр Ижевской и Удмуртской епархии.

В прошлый раз инициатором переименования выступил историк-краевед Евгений Шумилов. Сейчас с инициативой выступило сообщество историков-архивистов Удмуртии.

«Сообщество историков-архивистов Удмуртии просит Вас (главу Ижевска, - прим. ред.) содействовать наименованию части нынешней улицы Я. М. Свердлова, как старейшей в городе, в честь основателя и первого владельца Ижевского завода Петра Шувалова. Эта акция, которую можно будет приурочить ко Дню оружейника (19 сентября), станет очень эффективной в плане пробуждения у горожан интереса к нашему историческому прошлому», — говорится в обращении общественников к главе города Дмитрию Чистякову.

Отмечается, что улицы Шувалова есть в Воткинске и Ягуле, а в Ижевске таковой нет.