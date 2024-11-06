Брусчатку на улице Пушкинской в Ижевске обновят во время комплексного ремонта улицы в 2026 году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обновят дорогу и тротуары на улице Пушкинской в 2026 году. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации города.

Брусчатку на тротуарах на улице Пушкинской уложили в 2012 году. Гарантийный срок покрытия составлял 5 лет, и за это время оно сохраняло свои потребительские свойства. Но гарантийный срок давно истёк, и власти признают, что из-за длительной эксплуатации тротуар находится в ненормативном состоянии.

«Работы по ремонту улицы Пушкинской планируется проводить с учетом комплексного подхода, в рамках которого планируется замена не только дорожного покрытия проезжей части дорог, пешеходных тротуаров, но и замена инженерно-коммунальных сетей, расположенных на обозначенной улице, что, в свою очередь, требует согласования с организациями, являющимися собственниками указанных объектов инфраструктуры», — рассказали в управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.

Для проведения комплексного ремонта в 2025 году планируется разработать проектно-сметную документацию, а работы по ремонту улицы начнутся в 2026 году.

В рамках текущего содержания тротуара подрядчики частично заменяют тротуарное покрытие на отдельных участках улицы Пушкинской. Все работы проводятся в рамках выделенных бюджетных средств.

Напомним, что в 2025 и 2026 годах в Ижевске также займутся комплексным благоустройством улицы Удмуртской.