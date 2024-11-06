Из-за гололедицы в Удмуртии 26 человек получили травмы в ДТП и обратились в 1 РКБ

Ижевск. Удмуртия. За 5 дней ноября в Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии обратились 26 человек, которые попали в аварии из-за гололедицы. Об этом сообщается в группе 1 РКБ в соцсети «ВКонтакте».

Врачи госпитализировали семь пациентов.

Заведующий приемным отделением 1 РКБ Дмитрий Шайхутдинов напомнил, что пешеходам нужно избегать резких движений и выбирать безопасную обувь.

По данным Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, в ближайшие три дня гололедица сохранится на дорогах региона. Из-за этого автолюбителям стоит снизить скорость, не забывать про безопасную дистанцию, а также быть предусмотрительными при маневрах на дороге.