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Из-за гололедицы в Удмуртии 26 человек получили травмы в ДТП и обратились в 1 РКБ

15:59, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за гололедицы в Удмуртии 26 человек получили травмы в ДТП и обратились в 1 РКБ
15:59, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#травмы\n#гололед\n#ДТП
Источник фото: 1 РКБ Удмуртии
104
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Семь человек госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. За 5 дней ноября в Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии обратились 26 человек, которые попали в аварии из-за гололедицы. Об этом сообщается в группе 1 РКБ в соцсети «ВКонтакте». 

Врачи госпитализировали семь пациентов. 

Заведующий приемным отделением 1 РКБ Дмитрий Шайхутдинов напомнил, что пешеходам нужно избегать резких движений и выбирать безопасную обувь. 

По данным Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, в ближайшие три дня гололедица сохранится на дорогах региона. Из-за этого автолюбителям стоит снизить скорость, не забывать про безопасную дистанцию, а также быть предусмотрительными при маневрах на дороге.  

15:59, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#травмы\n#гололед\n#ДТП