Крупный пожар произошёл в СНТ «Теплоэнергетик» в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. 3 ноября в СНТ «Теплоэнергетик» села Ягул Завьяловского района произошёл крупный пожар, в тушении которого задействовали 7 единиц техники. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Распространению огня способствовала ветреная погода и плотная застройка. Пожар уничтожил два садовых дома и надворные постройки в трёх частных хозяйствах. Ещё два садовых дома получили повреждения.

Площадь возгорания составила 135 квадратных метров. Огонь тушил 21 человек личного состава и 7 единиц техники. В качестве причины пожара рассматривается короткое замыкание.