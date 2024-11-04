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Крупный пожар произошёл в СНТ «Теплоэнергетик» в Завьяловском районе

14:18, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Крупный пожар произошёл в СНТ «Теплоэнергетик» в Завьяловском районе
14:18, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
236
0

Сгорело два садовых дома с надворными постройками.

Завьялово. Удмуртия. 3 ноября в СНТ «Теплоэнергетик» села Ягул Завьяловского района произошёл крупный пожар, в тушении которого задействовали 7 единиц техники. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Распространению огня способствовала ветреная погода и плотная застройка. Пожар уничтожил два садовых дома и надворные постройки в трёх частных хозяйствах. Ещё два садовых дома получили повреждения.

Площадь возгорания составила 135 квадратных метров. Огонь тушил 21 человек личного состава и 7 единиц техники. В качестве причины пожара рассматривается короткое замыкание.

14:18, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар