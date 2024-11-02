Двадцать жителей Удмуртии получили нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы»

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии вручили награды за помощь бойцам СВО. Об этом сообщает «Народный фронт Удмуртии».

Памятный нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы» учредили по поручению президента России Владимира Путина весной 2024 года.

Этой награды удостоились 20 жителей Удмуртии, которые своими силами и средствами помогают участникам спецоперации. Среди них есть простые горожане, предприниматели, представители ведомств и волонтёры. Эти люди открывают сборы, передают бойцам необходимые спецсредства, отвозят гуманитарную помощь на передовую и плетут множество маскировочных сетей.