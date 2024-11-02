Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

Двадцать жителей Удмуртии получили нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы»

11:05, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Двадцать жителей Удмуртии получили нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы»
11:05, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Удмуртия\n#награды\n#СВО\n#помощь
Источник фото: скриншот видео «Народного фронта Удмуртии»
141
0

Награда является благодарностью за помощь, которую оказывают люди участникам спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии вручили награды за помощь бойцам СВО. Об этом сообщает «Народный фронт Удмуртии». 

Памятный нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы» учредили по поручению президента России Владимира Путина весной 2024 года. 

Этой награды удостоились 20 жителей Удмуртии, которые своими силами и средствами помогают участникам спецоперации. Среди них есть простые горожане, предприниматели, представители ведомств и волонтёры. Эти люди открывают сборы, передают бойцам необходимые спецсредства, отвозят гуманитарную помощь на передовую и плетут множество маскировочных сетей. 

11:05, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Удмуртия\n#награды\n#СВО\n#помощь