Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид

Министр природных ресурсов Удмуртии встретит Новый год в СИЗО

16:50, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Министр природных ресурсов Удмуртии встретит Новый год в СИЗО
16:50, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
206
0
#СИЗО\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов УР
206
0

Суд продлил срок заключения под стражу до 5 января 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов УР.

Напомним, чиновник обвиняется по статьям 285 и 286 УК РФ «Злоупотребление и превышение должностных полномочий при замещении должности министра республики». В заключении Денис Удалов находится с апреля 2024 года. 

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого Удалова судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 5 января 2025 года.

16:50, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
206
0
#СИЗО\n#Минприроды Удмуртии