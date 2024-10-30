Итоги дня: списании Удмуртии 16 млн рублей долгов по бюджетным кредитам и единый облик ларьков в Иэевске

А также начало подготовки «Ижевской винтовки».
Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 30 октября.
Дополнительные средства
Для создания системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами Удмуртии выделят дополнительное финансирование. Размер субсидии составит более 3,6 млн рублей.
Подготовка к «Винтовке»
В Ижевске на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова началась подготовка к зимнему сезону. Планируется отремонтировать судейский дом – поменять внешний вид и брендировать здание, внутри сделать перепланировку. В гостинице обновят внутреннюю отделку, санузлы, двери и входную группу.
Списание долгов
Удмуртия попала в число регионов, которым спишут долги по бюджетным кредитам, равных сумме доходов федерального бюджета от реализации инвестиционных проектов.
ДТП с пострадавшими
На дороге «Завьялово – Гольяны» в среду, 30 октября, произошло ДТП с пятью пострадавшими. Травмы получила женщина и четыре юных пассажира - подросток 16-ти, мальчик 13-ти и две девочки 12-ти лет. Их госпитализировали.
Не до сна
Бурые медведи из зоопарка Ижевска ещё не собираются впадать в зимнюю спячку. Косолапые Маша и Гоша с радостью гуляют и не выглядят сонными.
Единый облик
В Ижевске примут единую архитектурную концепцию по оформлению нестационарных торговых объектов. Сейчас в городе их насчитывается более тысячи штук.