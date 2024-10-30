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Итоги дня: списании Удмуртии 16 млн рублей долгов по бюджетным кредитам и единый облик ларьков в Иэевске

18:00, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: списании Удмуртии 16 млн рублей долгов по бюджетным кредитам и единый облик ларьков в Иэевске
18:00, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
23
0

А также начало подготовки «Ижевской винтовки». 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 30 октября.

Дополнительные средства

Для создания системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами Удмуртии выделят дополнительное финансирование. Размер субсидии составит более 3,6 млн рублей. 

Подготовка к «Винтовке»

В Ижевске на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова началась подготовка к зимнему сезону. Планируется отремонтировать судейский дом – поменять внешний вид и брендировать здание, внутри сделать перепланировку. В гостинице обновят внутреннюю отделку, санузлы, двери и входную группу. 

Списание долгов

Удмуртия попала в число регионов, которым спишут долги по бюджетным кредитам, равных сумме доходов федерального бюджета от реализации инвестиционных проектов. 

ДТП с пострадавшими

На дороге «Завьялово – Гольяны» в среду, 30 октября, произошло ДТП с пятью пострадавшими. Травмы получила женщина и четыре юных пассажира - подросток 16-ти, мальчик 13-ти и две девочки 12-ти лет. Их госпитализировали. 

Не до сна

Бурые медведи из зоопарка Ижевска ещё не собираются впадать в зимнюю спячку. Косолапые Маша и Гоша с радостью гуляют и не выглядят сонными. 

Единый облик

В Ижевске примут единую архитектурную концепцию по оформлению нестационарных торговых объектов. Сейчас в городе их насчитывается более тысячи штук. 

18:00, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня