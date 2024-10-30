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Четыре ребёнка и женщина пострадали в ДТП на дороге из Завьялово в Гольяны

15:00, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Четыре ребёнка и женщина пострадали в ДТП на дороге из Завьялово в Гольяны
15:00, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Их автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Завьялово. Удмуртия. На дороге «Завьялово – Гольяны» во вторник, 30 октября, произошло ДТП с пятью пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, водитель не справился с управлением. 

Автомобиль под управлением 50-летней женщины двигался на девятом километре дороги из Завьялово в Гольяны. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. 

Травмы получила женщина и четыре юных пассажира - подросток 16-ти, мальчик 13-ти и две девочки 12-ти лет. Их госпитализировали. 

Причины ДТП устанавливаются.

15:00, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП