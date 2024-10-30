Четыре ребёнка и женщина пострадали в ДТП на дороге из Завьялово в Гольяны

Завьялово. Удмуртия. На дороге «Завьялово – Гольяны» во вторник, 30 октября, произошло ДТП с пятью пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, водитель не справился с управлением.

Автомобиль под управлением 50-летней женщины двигался на девятом километре дороги из Завьялово в Гольяны. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Травмы получила женщина и четыре юных пассажира - подросток 16-ти, мальчик 13-ти и две девочки 12-ти лет. Их госпитализировали.

Причины ДТП устанавливаются.