На биатлонном комплексе имени Демидова началась подготовка к «Ижевской винтовке»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова началась подготовка к зимнему сезону. Об этом на своей странице рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, с 12 по 15 декабря 2024 года на комплексе пройдёт юбилейная 55-ая «Ижевская винтовка» (0+). В четверг, 12 декабря, пройдет индивидуальная гонка, 14 декабря состоится спринт, 15 декабря — гонка преследования. В столицу Удмуртии приедут лучшие спортсмены из России и Беларуси, в том числе олимпийские чемпионы и призёры.

В преддверии чемпионата начался ремонт спортивного комплекса.

Планируется отремонтировать судейский дом – поменять внешний вид и брендировать здание, внутри сделать перепланировку. В гостинице обновят внутреннюю отделку, санузлы, двери и входную группу.

Также обновлению подвергнется и сама территория комплекса. На ней поменяют асфальт, обновят тротуары и заборы. Планируется обустроить больше зон для болельщиков вдоль трассы и установить дополнительный экран.