Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

Одного из бывших руководителей Глазовской птицефабрики обвиняют в получении коммерческих подкупов 

12:15, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Одного из бывших руководителей Глазовской птицефабрики обвиняют в получении коммерческих подкупов 
12:15, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
540
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Глазовская птицефабрика\n#уголовное дело
Источник фото: Уэсли Тинджи на Unsplash
540
0

По версии следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах.

Глазов. Удмуртия. Суд рассмотрит дело в отношении бывшего коммерческого директора Глазовской птицефабрики, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и получении коммерческих подкупов. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Следствием установлено, что с апреля 2020 года по январь 2024 года мужчина получил от представителей бизнеса более 22 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. За это фигурант действовал в интересах определённых предпринимателей и способствовал заключению договоров на поставку продукции Глазовской птицефабрики.

Всего удалось установить четыре факта коммерческого подкупа.

Уголовное дело направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

12:15, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
540
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Глазовская птицефабрика\n#уголовное дело