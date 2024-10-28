Одного из бывших руководителей Глазовской птицефабрики обвиняют в получении коммерческих подкупов 

Глазов. Удмуртия. Суд рассмотрит дело в отношении бывшего коммерческого директора Глазовской птицефабрики, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и получении коммерческих подкупов. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Следствием установлено, что с апреля 2020 года по январь 2024 года мужчина получил от представителей бизнеса более 22 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. За это фигурант действовал в интересах определённых предпринимателей и способствовал заключению договоров на поставку продукции Глазовской птицефабрики.

Всего удалось установить четыре факта коммерческого подкупа.

Уголовное дело направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.