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Ижевские пожарные изготовили кормушки для белочек, живущих в лесу на улице 40 лет Победы

10:20, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские пожарные изготовили кормушки для белочек, живущих в лесу на улице 40 лет Победы
10:20, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#животные
Источник фото: МЧС Удмуртии
216
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Рядом с этим лесом находится пожарно-спасательная часть №19. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бойцы пожарно-спасательной части №19 изготовили красивые кормушки для белочек, которые живут в ближайшем лесу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии. 

Пушистые зверьки стали часто заглядывать к пожарным. Тогда в части созрела мысль — сделать для белок кормушки и развеситближайшем лесу на улице 40 лет Победы. 

Каждая кормушка оформлена в своём стиле, под окружающий ландшафт. Всех из наполнили вкусными орешками, чтобы порадовать лесных зверьков. 

10:20, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#животные