Ижевские пожарные изготовили кормушки для белочек, живущих в лесу на улице 40 лет Победы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бойцы пожарно-спасательной части №19 изготовили красивые кормушки для белочек, которые живут в ближайшем лесу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Пушистые зверьки стали часто заглядывать к пожарным. Тогда в части созрела мысль — сделать для белок кормушки и развеситближайшем лесу на улице 40 лет Победы.

Каждая кормушка оформлена в своём стиле, под окружающий ландшафт. Всех из наполнили вкусными орешками, чтобы порадовать лесных зверьков.