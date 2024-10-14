В Ижевске рассмотрят дело мужчины, забившего сестру молотком

Ижевск. Удмуртия. Завершено расследование дела об убийстве женщины в одном из гаражных кооперативов в Ижевске. В совершении преступления обвиняется её брат. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, 7 ноября 2023 года в гаражном кооперативе на улице 9-я Подлесная было обнаружено тело 34-летней женщины. По подозрению в организации и исполнении убийства задержали 48-летнего бывшего супруга и 20-летнего брата потерпевшей. Злоумышленники испытывали к женщине личную неприязнь.

6 ноября прошлого года мужчины поджидали свою жертву в гаражном кооперативе. 20-летний обвиняемый, как только женщина попалась в поле его зрения, напал на неё и несколько раз ударил молотком по голове. От полученных ран та скончалась на месте.

Злоумышленники скрылись на автомобиле и «замели следы».

Раскрытием убийства занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Удмуртии. Материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.