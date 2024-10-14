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В Ижевске рассмотрят дело мужчины, забившего сестру молотком

12:35, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске рассмотрят дело мужчины, забившего сестру молотком
12:35, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: следственное управление СКР по Удмуртии
212
0

В убийстве оказался замешан и бывший супруг убитой.

Ижевск. Удмуртия. Завершено расследование дела об убийстве женщины в одном из гаражных кооперативов в Ижевске. В совершении преступления обвиняется её брат. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Напомним, 7 ноября 2023 года в гаражном кооперативе на улице 9-я Подлесная было обнаружено тело 34-летней женщины. По подозрению в организации и исполнении убийства задержали 48-летнего бывшего супруга и 20-летнего брата потерпевшей. Злоумышленники испытывали к женщине личную неприязнь.

6 ноября прошлого года мужчины поджидали свою жертву в гаражном кооперативе. 20-летний обвиняемый, как только женщина попалась в поле его зрения, напал на неё и несколько раз ударил молотком по голове. От полученных ран та скончалась на месте. 

Злоумышленники скрылись на автомобиле и «замели следы». 

Раскрытием убийства занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Удмуртии. Материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

12:35, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство