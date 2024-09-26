Школьники Воткинского района посадили вдоль трассы на починок Гольянский более 100 саженцев ели

Воткинск. Удмуртия. Школьники Июльской школы Воткинского района посадили более 100 саженцев ели. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

23 сентября ученики 8 «А» класса провели свою акцию «Живи, лес» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес вместе» (0+). Дети посадили деревья вдоль трассы на починок Гольянский. Саженцы им предоставило Июльское участковое лесничество.

«Участие школьников и волонтёров в таких акциях помогает не только улучшить экологическую ситуацию, но и воспитывает у молодежи чувство ответственности за природу», — отмечается на странице школы.