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Школьники Воткинского района посадили вдоль трассы на починок Гольянский более 100 саженцев ели

10:00, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Школьники Воткинского района посадили вдоль трассы на починок Гольянский более 100 саженцев ели
10:00, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#школьники\n#деревья
Фото: vk.com/vot_siul
54
0

В акции участвовали ребята из 8 «А» класса.

Воткинск. Удмуртия. Школьники Июльской школы Воткинского района посадили более 100 саженцев ели. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».  

23 сентября ученики 8 «А» класса провели свою акцию «Живи, лес» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес вместе» (0+). Дети посадили деревья вдоль трассы на починок Гольянский. Саженцы им предоставило Июльское участковое лесничество. 

«Участие школьников и волонтёров в таких акциях помогает не только улучшить экологическую ситуацию, но и воспитывает у молодежи чувство ответственности за природу», — отмечается на странице школы.  

10:00, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#школьники\n#деревья