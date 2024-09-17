Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Медицинский психолог из Сарапула стала «Серафимовским врачом»

15:30, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Медицинский психолог из Сарапула стала «Серафимовским врачом»
15:30, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Сарапул\n#Серафим Саровский\n#врачи
Фото: Минздрав УР
26
0

Нину Мерзлякову признали победителем всероссийского конкурса 2024 года.

Сарапул. Удмуртия. «Серафимовским врачом» стала Нина Мерзлякова из Сарапула. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В 2024 году количество заявок на профессиональный конкурс медицинских работников «Серафимовский врач» увеличилось вдвое: на конкурс заявились 484 участника из 56 субъектов Российской Федерации, а также из Республик Беларусь и Казахстан.

Решением экспертного совета медицинский (клинический) психолог Сарапульской городской больницы Нина Васильевна Мерзлякова признана победителем с присуждением звания лауреата конкурса «Серафимовский врач – 2024».

Победительница работает в медицине 35 лет, достигла высоких результатов в профессиональной деятельности, постоянно повышает свою квалификацию в области медицинской (клинической), перинатальной психологии, ведёт активную просветительскую работу среди жителей Сарапула.

​Работая в кабинете медико-социально-психологической помощи, совместно с медицинскими работниками и служителями церкви, оказывает поддержку и защиту беременным женщинам и молодым мамам, женщинам и семейным парам, нуждающимся в медицинской, психологической и социальной помощи.

15:30, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Сарапул\n#Серафим Саровский\n#врачи