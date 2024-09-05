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Более 70 обманутых дольщиков Удмуртии получат выплаты на общую сумму 287 миллионов рублей

15:00, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 70 обманутых дольщиков Удмуртии получат выплаты на общую сумму 287 миллионов рублей
15:00, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
297
0
#Удмуртия\n#жилищное строительство\n#обманутые дольщики\n#компенсация
Фото: unsplash.com (EJ Yao)
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Перечисление компенсаций началось 5 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 74 обманутых дольщика получат выплаты на общую сумму 287 млн рублей. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ Удмуртии. 

По распоряжению правительства региона, средства выделены Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Удмуртской Республики. Компенсации начали перечислять с 5 сентября.

Отмечается, что предварительно представители Минстроя Удмуртии и Следственного управления по региону провели встречи с обманутыми дольщиками. Участники обсудили вопросы предоставления мер по защите прав граждан. 

В списке людей, которые пострадали от действий недобросовестных подрядчиков, ещё числятся 26 человек. Они получат компенсации до конца мая 2025 года.  

15:00, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
297
0
#Удмуртия\n#жилищное строительство\n#обманутые дольщики\n#компенсация