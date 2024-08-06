Завершилось расследование уголовного дела бывшего руководителя Минздрава Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей и. о. министра здравоохранения республики Натальи Якимовой. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Наталья Якимова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с августа 2022 года по сентябрь 2023 года чиновница обеспечила неконкурентную победу на торгах фирм, возглавляемых её знакомыми предпринимателями. В результате были заключены контракты на поставку медицинского оборудования на сумму более 490 млн рублей. Якимова действовала из личной заинтересованности.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первомайский суд Ижевска. Якимовой грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в июле Наталью Якимову освободили из-под домашнего ареста.