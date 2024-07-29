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В Удмуртии до конца рабочей недели сохранятся небольшие дожди

11:50, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии до конца рабочей недели сохранятся небольшие дожди
11:50, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
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Температура воздуха окажется ниже нормы. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии температурный фон остаётся на 2-4 градуса ниже климатических норм. До конца текущей рабочей недели в республике сохранятся осадки. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Днём во вторник воздух прогреется до +17…+22 градусов, в среду — до +18…+23 градусов. Первые дни августа отметятся температурой +16…+21. Установившийся температурный фон соответствует середине августа. 

По предварительным данным, в выходные незначительно потеплеет.

11:50, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода