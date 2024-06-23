В Ижевске привлекли к ответственности электросамокатчиков-нарушителей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске удалось вычислить и привлечь к ответственности двух подростков, которые нарушили правила движения на электросамокатах. Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии.



В социальных сетях появилось видео, где два электросамокатчика не спешившись проехали по пешеходному переходу на красный свет. В ходе проведённой проверки Госавтоинспекция установила личности водителей, которыми оказались подростки 15 и 16 лет.



С нарушителями и их родителями проведена разъяснительная беседа. Составлены административные материалы, их рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.