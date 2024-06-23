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В Ижевске привлекли к ответственности электросамокатчиков-нарушителей

12:13, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске привлекли к ответственности электросамокатчиков-нарушителей
12:13, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты\n#ГАИ
Фото: скриншот из видео
1184
0

Подростков 16 и 15 лет вычислили по опубликованному видео.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске удалось вычислить и привлечь к ответственности двух подростков, которые нарушили правила движения на электросамокатах. Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

В социальных сетях появилось видео, где два электросамокатчика не спешившись проехали по пешеходному переходу на красный свет. В ходе проведённой проверки Госавтоинспекция установила личности водителей, которыми оказались подростки 15 и 16 лет.

С нарушителями и их родителями проведена разъяснительная беседа. Составлены административные материалы, их рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

12:13, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты\n#ГАИ