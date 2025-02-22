Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии с 24 по 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Грузовик». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запланированное мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием грузового транспорта, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, соблюдению требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией грузового транспорта.

Особое внимание будет уделено соблюдению режима труда и отдыха, а также требований безопасности, наличию предусмотренной документации, законности грузоперевозок; грузовым транспортным средствам, осуществляющим транзитные перевозки.